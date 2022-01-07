«التموين» تستقبل طلبات «قوائم الانتظار» لـ«جمعيتي» بدءا من الغد

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صباح غد السبت، في استقبال المواطنين الموضوعين في قوائم انتظار مشروع جمعيتي لتقديم المستندات الخاصة بالمشروع لاستكمال إجراءات الموافقة على طلبهم.

ووجهت التموين مديريات الوزارة باستقبال المواطنين بدءا من صباح السبت، ومراجعة الأوراق قبل تسلمها، حيث يشترط أن تكون الأوراق متضمنة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة المؤهل الدراسي، وطابعة تأمينية، فضلا عن الموقف من التجنيد للشخص المتقدم من الذكور، على أن يملأ الشخص استمارة مشروع جمعيتي.

«التموين»: فرز ومراجعة طلبات مشروع جمعيتي خلال يناير الجاري

وبمجرد الاستلام، تشكِّل المديريات لجنة خاصة لفرز الطلبات المُقدمة ومراجعة استيفاء الأوراق من عدمها، على أن يتم إقرار مصير الطلب بالموافقة من عدمها خلال يناير، وفي حال الموافقة تبدأ اللجنة المشكلة في كل مديرية تموين على مستوى الجمهورية، في معاينة المحل المقدم خلال الملف، الذي من المفترض أن يكون مؤهلا للتحول لمشروع جمعيتي لبيع السلع التموينية.

منافذ مشروع «جمعيتي» في محافظات الصعيد بلغت 3200 منفذ

ومنذ أغسطس 2021، تستقبل مديريات التموين على مستوى المحافظات، طلبات المواطنين الراغبين في فتح منافذ مشروع جمعيتي لتوزيع السلع التموينية من خلالها، وسط تأكيد وزارة التموين، أن عدد منافذ مشروع جمعيتي في محافظات الصعيد بلغ بلغت قرابة الـ 3200 منفذ، لتوفير السلع التموينية لأهالى الجنوب، وأنها وفرت وفقا لهذا المشروع في عام 2021، أكثر من 2600 فرصة عمل، يصل إجمالي عدد فرص العمل الذي وفرها مشروع جمعيتي منذ بدايته لـ 20 ألف فرصة عمل للشباب.