الكشف على 759 في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» برأس غارب «صور»

أعلنت مديرية صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، الكشف على 759 حالة عن نشاط القافلة الطبية العلاجية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مستشفى رأس غارب، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قافلة طبية مجانية لمبادرة حياه كريمة بالبحر الأحمر

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان، اليوم الخميس، أن قافلة طبية علاجية تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في مستشفى رأس غارب المركزي أسفرت عن الكشف على 759 حالة ما بين باطنة وجهاز هضمي، وغدد صماء وأطفال وأنف وأذن وجراحة عامة وأسنان وعظام ورمد ونساء وتوليد.

وأضاف «مرعي» أن أعمال القافلة بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى غدا الجمعة وتشمل الكشف وتوزيع العلاج بالمجان على المواطنين.

أعمال المكافحة المتكاملة للحشرات والترصد بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، تستمر فرق مكافحة ناقلات الأمراض في أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي في مدن المحافظة من أعمال ترصد حشري ورش مبيدات القوارض طبقا للخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن استمرار فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المعهد الفني للتمريض فرع البحر الأحمر تحت إشرافه مباشرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.