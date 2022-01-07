«الأرصاد» تكشف عن خريطة تساقط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن المناطق المعرضة لتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، موضحة أن حالة الطقس تشهد عددا من الظواهر الجوية، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط حركة الرياح، المثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان.

خريطة تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وحددت الأرصاد المناطق المتوقع أن تشهد تساقط الأمطار، وتتعرض مناطق من أقصى غرب البلاد، لأمطار خفيفة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، غدا السبت، كما يشهد الطقس نشاطا لحركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

خريطة تساقط الأمطار الأحد

وتابعت الهيئة: طقس الأحد يشهد نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تشهد مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» أمطار متوسطة على فترات متقطعة، بينما تتعرض بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

خريطة تساقط الأمطار الاثنين

وأضافت الأرصاد الجوية أن يوم الاثنين المقبل، قد يشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل اشمالية، جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

أما عن طقس الثلاثاء، فيشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بحسب الأرصاد الجوية، وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.