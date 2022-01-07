كراسة شروط سكن مصر.. «الموعد وطريقة الحجز»

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق حجز وحدات سكن مصر بعدما كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، الذي يكون بين شهر إلى شهرين، بنظام التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن كراسة شروط سكن مصر، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على القناة الرسمية لصندوق الإسكان، وذلك في إطار ما تقدمه الجريدة للقارئ من خدمات على مدار الساعة:

كراسة شروط سكن مصر

يتم حجز شقق سكن مصر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان.

- الضغط على حجز وحدات سكن مصر، لتظهر لك كراسة الشروط، عليك الضغط عليها، كما يمكنك طباعتها لمعرفة التفاصيل «المساحات، الأسعار، أرقام العمارات»، ويوجد فيديو توضيحي لكيفية الحجز يشرح الخطوات للراغبين في الحجز.

ويمكن الحجز عن طريق تسجيل مستخدم جديد على الموقع عن طريق إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واسم الزوجة ورقمها القومي، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة.

- بعد ذلك يدفع المتقدم مبلغ جدية الحجز.

- يتسلم المتقدم للحجز رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي أدخله خلال عملية التسجيل؛ بوصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميل.

وحدات سكن دار مصر

ويتم طرح وحدات سكن مصر في 12 مدينة جديدة، وفقا لما أعلنته الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تصريحاتها، وهي:

«العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، المنصورة الجديدة».