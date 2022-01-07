ربة منزل تتهم بنات زوجها بالتسبب في وفاته.. «أهانوه فمات بأزمة قلبية»

اتهمت ربة منزل في مركز السنطة، بمحافظة الغربية، بنات زوجها بالتسبب في وفاته، وذلك بعد قيامهن بالتعدي عليه بالسب والقذف، ما أدخله في أزمة نفسية تدهورت حالته الصحية على إثرها، وإصابته بأزمة قلبية، توفي على إثرها وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول «أحمد. ع. ض» 60 سنة جثة هامدة إثر تعرضه لأزمة صحية وتوقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

أزمة قلبية

وأكدت الزوجة في أقوالها، بمحضر الشرطة في قسم ثان طنطا، يحمل رقم 171 إداري قسم ثان طنطا، أن زوجها تدهورت حالته الصحية بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد أن أصيب بأزمة نفسية نتيجة تعدي بناته عليه بالسب والقذف والإهانة إلى جانب وجود مشاكل أسرية وقضائية سابقة بين الطرفين، ووجود حكم بتمكين المتوفي من شقته بسبب رفضهن زواجه بعد وفاة أمهن خوفا على ضياع ميراثه.

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتأكد من صحة أقوال الزوجة.