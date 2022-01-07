«طقس الغربية»: شبورة وهبوب رياح باردة.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

شهدت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الجمعة، استمرار موجة الطقس السيئ والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الباردة، مما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

موجة الطقس السيئ تضرب المحافظة

ونتج عن سوء الأحوال المناخية والشبورة المائية الكثيفة، صعوبة في الرؤية بالنسبة لقائدي السيارات والدراجات النارية، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات بين كافة الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة» و«زفتى - السنطة» و«بسيون - قطور» و«سمنود - زفتي» و«كفر الزيات - قطور» و«المحلة - المنصورة» و«كفر الشيخ - المحلة» وغيرها.

الشبورة المائية والضباب تغطي الطرق الزراعية

كما غطت الشبورة المائية الطرق المطلة على الأراضي الزراعية، وتم الدفع بخدمات مرورية ولجان للتنظيم مسار حركة النقل والمواصلات بين كافة المدن حفاظا على صالح العام وأرواح المواطنين.

في المقابل أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي، سكرتير عام محافظة الغربية، إلى مساعديه بالضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة استمرار تفعيل غرف العمليات والطوارئ بديوان محافظة الغربية ومجالس المدن والأحياء ودواوين المديريات لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين خلال موجة الطقس السيئ.

رفع حالة الطوارئ واستمرار الإجراءات الاحترازية

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته على الدفع بنحو 494 معدة كسح وشفط مياه الأمطار المحتملة، والتأكد من سلامة بلاعات الصرف وغطاسات الأمطار بكافة الأنفاق الرئيسية، وأهمها نفق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.

وأشار محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه، إلى أهمية التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن وبين مسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات لحل المشاكل المحتملة طوال فترة سوء الأحوال الجوية والطقس.