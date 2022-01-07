ضعف مياه الشرب بحدائق الأهرام لمدة 12 ساعة بسبب أعمال ربط الطلمبات

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، انخفاض ضغوط مياه الشرب على مستوى حدائق الأهرام، غدا السبت، من الساعة الثانية صباحا حتى الثانية ظهرا، بسبب أعمال ربط طلمبات المياه العكرة للمرحلة الثانية برافع المياه بدهشور، والمسؤولة عن توفير مياه الشرب للمراحل الجديدة الجاري دخولها الخدمة.

وطالب جهازمدينة 6 أكتوبر، سكان بحدائق الأهرام، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف مياة الشرب غدا.