حملات في 6 أكتوبر لمواجهة الإشغالات ومصادرة المركبات المخالفة

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ عدة حملات لمواجهة مختلف المخالفات والإشغالات والتعدي على حرم الطرق، ومصادرة التوك توك، في المناطق المختلفة بالمدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومنها الإدارة العامة لشرطة التعمير والمرور ومديرية أمن الجيزة.

التحفظ على مركبات توك توك

وأوضح المهندس عادل النجار، شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات شملت القطاع الجنوبي والقطاع الشرقي منطقة غرب سوميد، حيث جرى تنفيذ قرارات غلق وتشميع بمنطقة القرى السياحية والتحفظ على مركبات توك توك، وتروسيكلات وعربات بيع أطعمة.

ولفت إلى شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات، وضبط المحلات المخالفة بالأحياء الأول والثاني والثالث، والمراكز التجارية «الأمل – الملكة – الأمير - علي الدين - جابي مول»، مؤكدا رفض طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري التي تم تقديمها بعد المهلة المقررة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد حملات مكبرة على المخالفات بأحياء المدينة.

حملة لإزالة المخلفات والإشغالات بالتعاون مع شرطة التعمير

وفي ذات السياق، أكد المهندس عادل النجار، شن حملة أخرى لإزالة المخالفات والإشغالات بالمحال المخالفة بالقطاعين الشمالي والجنوبي بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التعمير، حيث أسفرت الحملة عن إزالة المخالفات والإشغالات بالحيين السابع والثامن ومحور جمال عبدالناصر، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ12 محلا بالحي الأول، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية دون رخصة تشغيل.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أصحاب المحلات التي تزاول أنشطة دون رخصة تشغيل، بسرعة التوجه لمقر جهاز المدينة للتقديم والحصول على رخصة التشغيل، موضحا أنّه جار رفع عدادات استهلاك المرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بموافقة صريحة من الجهاز، كما يتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة لحين إعادة الشئ إلى أصله.

وشدد رئيس الجهاز، على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، وأنّه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات لردع المخالفين وتطبيق القانون.

وتُنفذ الحملات تحت إشراف من المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي، والمهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، والمهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، والعميد أحمد فوزي، المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة، والمهندس محمد الغندور، المشرف على الأحياء بالقطاع الجنوبي، والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، وإسلام عادل، مدير إدارة الإشغالات، والمهندس مصطفى عبدالسلام، مسؤول إدارة تراخيص التشغيل، وبالتنسيق مع العميد ضياء سعد، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسؤولي الجهات والإدارات المختصة.