حظك اليوم برج القوس السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج القوس بحب العمل المنظّم وهم مخلصون له ويقع ضمن أولوياتهم، وإذا ما طرأت فكرة معينة في بالهم فإنّهم على استعداد لفعلِ أيّ شيء في سبيل تحقيقها، وذلك ما يجعلهم ناجحين إذا ما تقلدوا مناصب تناسبهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تناغم القمر مع عطارد يعدك اليوم بمناخ رائع يحمل لك السهولة واليسر والمزاج الجيد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعل الحياة سلسة وتميل للتعامل بمرونة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.