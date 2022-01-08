هاني شنودة: «عمرو دياب مبيسألش عليّا.. وأنا مش زعلان منه خالص»

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل بدايات المطرب عمرو دياب، قائلا إنه اصطحبه لعدد كبير من المنتجين وأخبرهم أن عمرو دياب سيكون مطرب العرب الأول: «فيه حاجة معينة كده، كاريزما موجودة فيه»، مشيرًا إلى أن أول ألبوم وقعه كان مقابل مليون و200 ألف جنيه.

«إبني وبنتي مبيسألوش عليّ غير لو فيه مشكلة»

وأوضح «شنودة» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن عمرو دياب لا يسأل عليه: «لا إبني بيسأل عليا ولا بنتي.. وببقى مطمن إن كل حاجة كويسة، ولو ضربوا لي تليفون يبقى فيه مشكلة وهات فلوس وبتاع والحمد لله، مبيكلمونيش يبقى كل حاجة كويسة» مضيفًا: «وعمرو دياب مبيسألش عليا، مشاكله كتير وعنده جيم في البيت، وأنا روحت شفت الشقة بتاعته اللي كانت عالنيل، فيها جيم وفيها سبا، وهيصحى من النوم يعمل إيه؟.. يلعب جيم».

«مش زعلان من عمرو دياب»

وأكد هاني شنودة على أنه ليس غاضبًا من عدم سؤال عمرو دياب عليه: «أنا مش زعلان منه خالص على فكرة.. مادام هو بيشق طريقه وناجح يبقى أشوف غيره».

وأبدى «شنودة» استعداده للتعاون مع عمرو دياب مجددًا: «لو هو يقبل إن إحنا نخطي اللي معمول ونعمل حاجة متقدمة أكتر، يبقى أنا معنديش أي مانع».

أغانيه الأخيرة «مش زي اللي قبلها»

وأبدى هاني شنودة رأيه في أغاني عمرو دياب الأخيرة: «أغانيه الأخيرة مش زي اللي قبل كده، لأن عمرو عنده ميزة لما اتصور بالفانلة الحمالات ناس كتير زعلت وأنا سقفت له، لأن اللي ياخد الشباب للرياضة أحسن من اللي ياخدهم للمخدرات، هو مثل أعلى في رأيي ودي حاجة تحسب له 100%»، وتابع: «انتقال الزمن بيسبب انتقال كل حاجة وكل حاجة تتغير، ومن ضمن التغيرات إنه يلاحق اللي بيحصل، ولما تشوف حفلة لواحد رابر بيغني راب بيصوروها بدرون أعداد مهولة عمرو ميقدرش يجيبهم».