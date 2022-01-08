مصرع طفلة وإصابة 10 من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها، وأُصيب 10 آخرون، جميعهم من أسرة واحدة في حادث تصادم وانقلاب سيارتي ملاكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام موقع البترول بالقرب من قصر الباسل بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث كانتا تحملان أسرة قبطية كانت في طريقها لأحد الأديرة احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، إلا أنّ فرّحتها تبدلت بالأحزان، وتحوّلت إلى جنازة، وانتهت إلى المستشفى والمشرحة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

حادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وانقلابهما على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قرب قصر الباسل بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ملاكي محملتين بأفراد أسرة واحدة، بسبب السرعة الزائدة ثم انقلابهما، مما أسفر عن مصرع طفلة خلال نقلها للمستشفى وإصابة 10 آخرين وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، وأنّهم كانوا ذاهبين في رحلة إلى أحد الأديرة للاحتفال بعيد الميلاد.

الإسعاف تنقل الجثة والمصابين

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، فيما توفيت طفلة في الطريق قبل أن تصل إلى المستشفى لإصابتها بنزيف داخلي، وتم إيداع جثتها بمشرحة مستشفى الفيوم العام.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.