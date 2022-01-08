تعيين 4543 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص خلال 2021 بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية القوى العاملة بالشرقية، وما قامت به من تنفيذ للعديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

خدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية

ومن جانبه، أشار المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة الشرقية إلى أن المديرية خلال عام 2021 قدمت العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية، من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية، موضحاً إلحاق 9600 صبي ببرنامج التدرج المهني، و2355 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلي، إضافة إلي قياس مستوى المهارة لـ23542 مستفيدا، واستخراج 23542 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة.

اعتماد 1300 عقد عمل بالخارج

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أن المديرية خلال عام 2021 قدمت العديد من الخدمات في المجالات المختلفة، ففي مجال التشغيل بالخارج تم التفتيش على 12 شركة، ومراجعة واعتماد 1300 عقد عمل بالخارج، وكذلك مراجعة 2348 تفويضا ووكالة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، بها 3307 فرصة عمل، إضافة إلى اعتماد ومراجعة 4141 عقد عمل لدولة الأردن.

وفي مجال التشغيل بالداخل تم إستخراج 83647 شهادة قيد، لتوفير 33669 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص.

منح تراخيص عمل للأجانب

وتابع في مجال متحدي الإعاقة قامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين 4543 من متحدي الإعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة، وفي مجال منح تراخيص العمل للأجانب تم استلام 21 ترخيصا، ومازال تحت البحث بعد إرساله للجهات المختصة لفحص واستلام 64 حالة للتجديد، كما تم تجديد 65 رخصة عمل لأجانب واستخراج 19 ترخيص عمل لأول مره.