تكريم 4 نماذج إيجابية على دورها في تعليم أطفال الشيخ زويد

كرم نشطاء العمل المدني بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في احتفالية، نُظمت برعاية مديرية التربية والتعليم، عددا من الشخصيات التي أضافت للمجتمع الكثير في الفترة الماضية، وأيضا الفتيات الأكثر تميزا في مدينتي الشيخ زويد ورفح.

تكريم 4 شخصيات

وكرم الدكتور عبدالكريم الشاعر، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، 4 شخصيات لدورها في العملية التعليمية بمدينة الشيخ زويد، وهم محمد سويلم أحد سكان المدينة والذي قام بفتح فصول لتعليم الأطفال القراءة والكتابة بأسلوب الكُتاب القديم، وألّف بدوره كتيبات عن طرق تعلم القراءة والكتابة، ومن ثم استطاع تعليم ما يقرب من 120 طفلا.

مدرس و4 فتيات بقرية السكادرة

كما تم تكريم المدرس عبدالله إسكندر بقرية السكادرة بساحل بحر الشيخ زويد، بعد قيامه مع 4 فتيات من نساء القرية بإعطاء الأطفال دروس تقوية بالمجان، بعد أن تم تحويل ديوان القرية الى مكان لتعليم القراءة والكتابة.

وقال عبد الله إسكندر لـ«الوطن»، إن الفكرة نبعت لديه مع عدد من أولياء الأمور بالقرية، وذلك بعد أن هدم الإرهابيون المدرسة الوحيدة بالقرية، ونقل الطلاب إلى مدرسة بعيدة، وتعذر عليهم أخذ دروس تقوية في المدرسة الأخرى لبعد المسافة من ناحية، ولظروف الحرب على الإرهاب من ناحية أخرى.

كما كُرم عدد من فتيات قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، لقيامهن بنفس الدور في تعليم الأطفال من أبناء القرية والقرى المجاورة بالمجان.

تكريم عميد كلية التربية

وكان التكريم الرابع من نصيب الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بجامعة العريش، لما قام به من دعم الطلاب بكلية التربية من أصحاب الظروف الخاصة، من خلال توفير الكتب والمصروفات لغير القادرين، وذلك في الوقت الذى توفى فيه أكبر أبناؤه في حادث سير.