إدارة الشيخ زويد التعليمية تتسلم مدرستين جديدتين تمهيدا لتشغيلهما

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم استلام مدرستي قبر عمير وجرادة غرب الشيخ زويد، تمهيدا لتشغيلهما.

مديرية التربية والتعليم تتسلم 13 مدرسة

وأضاف «رضوان»، أنه بهاتين المدرستين يصل إجمالي عدد المدارس التى تسلمتها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إلى 13 مدرسة تقع في جنوب وغرب الشيخ زويد.

وقال علي عودة مدير التخطيط في إدارة الشيخ زويد، في بيان له، إنه يتم تسليم المدارس التى تتسلمها الإدارة إلى هيئة الأبنية التعليمية، لإجراء الترميمات اللازمة وإعادة التأهيل المناسب، موضحا أن غالبية المدارس تم تشغيلها مرة أخرى وذلك في مناطق الجورة والظهير وأبو العراج، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل مدارس الوحشي، وأبو فرج، وأبو رفاعي، وذلك بعد إجراء عمليات التأهيل والترميم اللازمة.

تجديد الثقة فى وكيل وزارة التربية والتعليم لمدة عام ثان

ومن جهة أخرى، سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حمزة رضوان قرار تجديد الثقة له، لمدة عام آخر، بعد انتهاء فترة العام الذي تم تكليفه به كمدير لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأكد حمزة رضوان، في بيان له، سعادته بثقة وزير التربية والتعليم به، وأنه يحاول مع زملائه الموظفين الارتقاء بالمنظومة التعليمة، والعمل على حل جميع المشكلات المختلفة، خاصة مع قرب امتحانات نصف العام لسنوات النقل بإدارات المحافظة الست.