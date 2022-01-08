متحف المجوهرات يمنع الزوار من الجلوس على السلم بسبب «الفرفورجيه»

أعلن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، منع الزوار من الجلوس على سلم المتحف، وكذلك ملامسة السور «الفرفورجيه» للسلالم المؤدية للدور الثاني بالقصر.

ما هو «الفرفورجيه»؟

وقالت مريام جميل، أخصائي ترميم بمتحف المجوهرات، إن «الفرفورجيه» أحد الفنون الدقيقة الفخمة، والتي يظهر فيه الجمال من خلال تحويل قطعة الحديد إلى قطعة فنية مميزة وفريدة تمنح ملمسا جماليا لأي مكان توجد فيه.

وأضافت «جميل»، في منشور توضيحي للقرار على صفحة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أن «الفرفورجيه» يستخدم في فنون العمارة والزخرفة، متمثلا في البوابات والأسوار أو «درابزين» السلالم، لافتة إلى أنه يقال أن الإيطاليين هم أول من استخدموا الحديد لإضافة لمسات جمالية معمارية.

فن «الفرفورجيه» في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ولفتت إلى أن فن «الفرفورجيه» يتواجد في متحف المجوهرات الملكية في بوابة الدخول والخروج الخاصين بالقصر نفسه، وكذلك في سور أو درابزين السلم المؤدي إلى الدور الثاني والذي صُمم بقطع حديدية: «هي أشرطة تم صبها خارجيا، وتجميعها، ثم تم تركيبها في القصر مثبتة على جدار رخامي برصاص مصهور».

تشكيل «الفرفورجيه» بحروف اسم صاحبة القصر

وأشارت إلى أنه تم تشكيل هذا الفن على أشكال ورود متداخل معها أوراق نباتية، ويتوسطها حرفا «FH»، وهما الحرفان الأولان من اسم النبيلة فاطمة حيدر باللغة الإنجليزية صاحبة القصر.

وعللت أخصائي ترميم بمتحف المجوهرات سبب قرار المنع، بأن أوراق الأشجار مصنوعة من الصفيح، وهي رقائق من الحديد تم تشكيلها بالطرق، لذلك يُمنع لمسه أو الاتكاء عليه حتى لا تتعرض أجزاء منه للكسر أو الالتواء، مؤكدة أنه نتيجة حرصت وزارة السياحة والآثار على إصدار تعليمات بضرورة الإبقاء على مسافة آمنة بين الزائر والقطع الأثرية للحفاظ عليها والاحتفاظ بجمالها على مر العصور.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

جدير بالذكر، أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعد المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر، ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة.

ويتكون متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، من طابقين كل طابق يضم عدد من القاعات، تعرض مجموعات متنوعة من المجوهرات، وأدوات الزينة، وأدوات المائدة والكتابة الخاصة بأمراء وأميرات الأسرة العلوية الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1805، حين تولى محمد علي باشا حكم مصر وحتى عام 1952.