سكر وشيكولاتة بـ 3 مليارات جنيه.. حصيلة صادرات مصر في 9 أشهر

تشتهر مصر بزراعات قصب السكر، وبنجر السكر الذى يعد هي من أهم الحاصلات الزراعية التي يُستخرج منها السكر المكرر ومنتجاته المصنعة، ولذلك تعتبر من الصناعات الغذائية القديمة والمعروفة في مصر صناعة الحلويات بكافة أنواعها وهي منتشرة في جميع محافظات مصر لكنها الأشهر في محافظات دمياط والغربية والدقهلية في الوجه البحري ومحافظات المنيا و قنا والاقصر.

408.7 مليون جنيه صادرات حلويات وشيكولاته بيضاء

وذكر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادر عن النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، في سبتمبر 2021، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن إجمالي صادرات مصر من سكر قصب السكر والأشكال الأخرى المتنوعة والشيكولاته والمحضرات الغذائية المصنعة منهما المحشوة بالكاكاو وغير المحشوة بلغت 579 مليون و764 ألف دولار، أى ما يعادل 3 مليارات و94 مليون و831 ألف جنيه تقريبا، وذلك خلال 9 أشهر فقط في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021.

وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن توزيع قيمة إجمالي الصادرات من السكر ومنتجاته المتنوعة والشيكولاته خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، يأتي على النحو التالي: 130مليونا و233 ألف دولار أى ما يعادل تقريبا 2 مليار و44 مليون و658 ألف و100 جنيه قيمة صادرات مصر من أشكال أخرى من سكر قصب السكر، و26 مليون و530 ألف دولار، أى ما يعادل تقريبا 408 ملايين و671 ألف جنيه قيمة صادرات مصنوعات السكرية بما فيها الشيكولاته البيضاء التي لا تحتوى على مادة الكاكاو.

641.5 مليون جنيه صادرات سكريات وشيكولاته بالكاكاو

ولفتت نشرة الإحصاء إلى أن صادرات مصر من الشيكولاته والمحضرات السكرية الأخرى «منها منتجات حلويات، تحتوى على مادة الكاكاو المحشوة»، بلغت 40 مليون و860 ألف دولار ما يعادل تقريبا، 641 مليون و502 ألف جنيه مصري.