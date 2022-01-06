غرف عزل بلجان الامتحانات لدعم أي طالب أو مدرس يشتبه في إصابته بكورونا

أنتهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمنتظر بدء إجرائها في 15 يناير الجاري، من خلال تجهيز أرقام الجلوس، والانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات، وإعداد قوائم اللجان الامتحانية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات

وأعلنت المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، تجهيز غرف عزل في مختلف اللجان الامتحانية، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا خلال الامتحانات، لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لنقل الحالة المصابة إليه لتلقي العلاج اللازم، موضحة أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان على سلامتهم قبل دخول اللجان.

وزير التعليم: كورونا لن تؤثر على سير الامتحانات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات ستُعقد يوم 15 يناير الجاري، لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوية، وأن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم 5 فبراير المقبل، وتستمر لمدة 15 يوما، موضحا أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤثر على سير الامتحانات داخل اللجان، وستسير كما هو مخطط لها.

الطالب غير المسدد للمصروفات لن يُمنع من دخول الامتحانات

ولفت وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه لن يُمنع أي طالب لم يسدد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم توفير طبيب زائر لكل لجنة للاطمئنان على الطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

وذكر طارق شوقي أن الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العملية الامتحانية والعام الدراسي 2021-2022، رغم التحديات والصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.