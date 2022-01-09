حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء يحمل شخصية مزدوجة، فأصحاب البرج عادة يعانون من التقلبات المزاجية، ويتصفون بالجمع بين المتناقضات، ويغرمون بالتنوع والتجديد، كما أن الجوزاء لدية ثقة كبيرة بنفسه تجعله قادر على تجاوز المصاعب التي تواجهه.

وتستعرض بوابة «الوطن» لمتابعيها وقرائها حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

اليوم تعدك الأفلاك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الكاتب أحمد خالد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.