تفاصيل خطة «الرياضة» لتأهيل ألف شاب للقيادة وبناء الكوادر

تستعد وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم، وبالشراكة مع جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية، لإطلاق البرنامج التكاملي لتأهيل وبناء القدرات لـ1000 شاب وفتاة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

صبحي: حريصون على بناء قدرات الشباب

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص وزارة الشباب والرياضة على إعداد جيل من شباب مصر لديه الوعي والثقافة والمعرفة ومشارك بإيجابية وفاعلية في الحياة العامة وتأهيل الشباب ليصبحوا كوادر مجتمعية قادرة على إثبات نفسها في المجتمع.

وأشار «صبحي» إلى أن البرنامج يحمل أهدافا ومحاور رئيسية منها «تأهيل وبناء قدرات الشباب، دمج أساليب التعليم غير الرسمية أو غير التقليدية، خلق روح الابتكار والابداع لدى الشباب، وبناء كوادر شابة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة».

برنامج تدريبي من مرحلتين

وتابع وزير الشباب والرياضة قائلا إن البرنامج مستدام خلال الفترة من يناير 2022 حتي سبتمبر 2023، ينفذ علي مرحلتين، الأولي لإعداد المدربين، والثانية لتدريب المتدربين.

وتطرق إلي أن تنفيذ المرحلة الأولي لإعداد المدربين خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى فبراير 2022، علي مدار 5 أيام باجمالى 30ساعة تدريبية، وبمشاركة 30 مشارك من الكوادر البرلمانية وأعضاء وخريجي برلمان الشباب، من خلال عقد مقابلة شخصية للمتقدمين.

وتختص المرحلة الثانية بتدريب المتدربين، بمشاركة 1000 شابًا وفتاة من أعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب «برلمان الشباب»، نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، أعضاء مراكز الشباب، طلاب الجامعات من جميع محافظات الجمهورية، للمرحلة العمرية من 18 لــ 35 عامًا.

وأعلنت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة عن آليات تنفيذ البرنامج على مرحلتين كالتالي :

المرحلة الأولى لاختيار المشاركين

1- إطلاق استمارة اليكترونية للاشتراك في البرنامج على موقع وزارة الشباب والرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

2- إجراء مقابلات اون لاين للاختيار من بين المتقدمين.

3- اجراء المقابلات بواسطة محاضرين يتم ترشيحهم من قبل جمعية تنمية وطن.

المرحلة الثانية للتدريب والتأهيل

1- مدة البرنامج التدريبي 6 أسابيع تدريبية باجمالى 180ساعة تدريبية لكل مشارك بواقع 30 ساعة تدريبية اسبوعيا.

2- تقسيم المشاركين على 6 تجمعات إقليمية.

3- تنفيذ الأسبوع التدريبي الأول بواقع 30 ساعة تدريبية بإجمالى 6 أسابيع وبواقع 3 تجمعات شهريًا.

4 - مدة التجمع الواحد 5 أيام بخلاف يومي الاستقبال والمغادرة.