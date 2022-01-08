مصرع طفل وإصابة 16 راكبا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقي طفل مصرعه وأصيب 16 من المواطنين إثر استقلالهم سيارة وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، وأُزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل، وبانتقال أجهزة الأمن تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع طفل وإصابة 16 آخرين، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

استعدادات لتشييع جثامين الضحايا

تحرر محضر بالواقعة، وأُزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

ويستعد عدد من قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، لتشييع جثامين ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وحددت الأجهزة المختصة بمحافظة جنوب سيناء، هوية المتوفين في حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء، وتسبب في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين.

وأكد مصدر أمني، أن من بين الضحايا سيدة تدعى سارة جمعة محمد حسن، وأبنائها الثلاثة خديجة علي الناجي 8 أعوام، وحمزة 10 أعوام، ومحمد 3 أعوام.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر أيضًا عن وفاة كل من محمود عبدالرحيم محمد أحمد، وعادل زايد جمال، وأحمد مصطفى محمد أبو النور، وأحمد شعبان محمد أحمد، ومحمد جابر رمضان سائق الأتوبيس، وأشرف محمود إسماعيل، وكمال محمد عبدالفتاح علي، وضاحي محمود، ورجب السيد أحمد، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث.