حركة القطارات اليوم.. تأخر الرحلات وإلغاء 11 رحلة مؤقتا بالوجه القبلي

بدأت هيئة السكة الحديد، إصلاح عطل منظومة الإشارات الجديدة، بعد تعرضها لخلل بسبب الأمطار والسيول، التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، ما نتج عنه تأخر الرحلات على خط الصعيد، وأعلنت الهيئة عن تسيير حركة القطارات اليوم، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب على جميع خطوط الوجهين القبلي والبحري.

حركة القطارات اليوم.. إلغاء رحلات 11 قطارا مؤقتا

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنّ هناك تأخر في حركة القطارات منذ الخميس الماضي، بسبب تساقط الأمطار والسيول، التي تسببت في حدوث خلل بمنظومة الإشارات الجديدة، وبالتالي أصبحت القطارات تسير بالأوامر الورقية، لمنع وقوع الحوادث منوها إلى إلغاء رحلات 11 قطارا جديدا مؤقتا، لحين تسيير حركة القطارات اليوم بشكل منتظم على خط الصعيد، والقطارات الملغاة هي:

1- قطار رقم 1007 روسي خط «أسوان - القاهرة».

2- قطار رقم 977 مكيف VIP خط «أسوان - القاهرة».

3- قطار رقم 91 "تحيا مصر" خط «السد العالي - أسوان - القاهرة».

4- قطار رقم 1011 روسي عربات روسية خط «أسوان - القاهرة».

5- قطار رقم 1015 عربات روسية خط «أسوان - القاهرة».

6- قطار رقم 2014 مكيف VIP خط «القاهرة - أسوان».

7- قطار رقم 890 مكيف أسباني خط «القاهرة - سوهاج».

8- قطار رقم 972 روسي خط «القاهرة - أسيوط».

9- قطار رقم 990 مكيف أسباني خط «القاهرة - سوهاج».

10- قطار رقم 970 مكيف أسباني خط «القاهرة - سوهاج».

11- قطار رقم 2010 مكيف أسباني خط «القاهرة - أسوان».

حركة القطارات اليوم على خطوط السكك الحديدية

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حركة القطارات اليوم على خط الصعيد تواجه بعض التأخيرات، في مقابل انتظامها بخط بحري، مؤكدًا أنّ قطارات السكة الحديد تقل يوميا ما يقرب من 1.1 مليون راكب، منوها إلى أنّ البوابات الإلكترونية الجديدة تم تشغيلها تجريبيا بمحطة مصر في رمسيس منذ 4 أيام، لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذاكر القطارات

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن البوابات الإلكترونية الجديدة، التي تم تركيبها بمحطات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، ستقضي نهائيا على ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذاكر القطارات: «محدش هيركب القطار ببلاش، وهنقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين».