حركة القطارات اليوم.. إلغاء 12 رحلة مؤقتا بخط الصعيد

تسعى هيئة السكة الحديد لتحقيق انتظام حركة القطارات اليوم على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وذلك بعد حدوث تأخر حركة القطارات لمدة 5 أيام تواليا بسبب سوء الأحوال الجوية والتقلبات الجويه وتساقط الأمطار، التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى حدوث خلل في منظومة الإشارات الجديدة على خطوط الوجه القبلي.

حركة القطارات اليوم.. إلغاء رحلات 12 قطارات مؤقتا

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، وجود تأخر في حركة القطارات اليوم بسبب خلل في منظومة الإشارات الجديدة، نتيجة تساقط الأمطار والسيول، موضحا أنه تم إلغاء رحلات 12 قطارات مؤقتا؛ لحين تسيير حركة القطارات بشكل منتظم على الوجهين القبلي والبحري، والقطارات الملغاة هي:

1- قطار رقم 970 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج».

2- قطار رقم 1014.

3- قطار رقم 2014.

4- قطار رقم 974.

5- قطار رقم 1006.

6- قطار رقم 1004.

6- قطار رقم 990.

7- قطار رقم 890.

8- قطار رقم 996.

9- قطار رقم 1010.

10- قطار رقم 972.

11- قطار رقم 988.

12- قطار رقم 872.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة القطارات اليوم، سوف تشهد انفراجة كبرى في انتظام الحركة على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن هيئة السكة الحديد تنفذ مشروعات عملاقة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.