برلماني: نطالب بإنشاء حقيبة وزارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن بالمجلس، إن اليوم وغدًا، يشهدان عقد 10 ورش عمل تحضيرية لمنتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن اليوم شهد عقد 6 ورش، مؤكدًا أن التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق استثماري حكومي يمكنه دعم الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة، بصرف النظر عن مشاركتها في المنتدى.

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الورش التي عقدت اليوم، كانت بمشاركة من دول مختلفة لتبادل الخبرات، وتطرقت إلى الشركات الناشئة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وعالم ما بعد كورونا وتعزيز جودة حياة الإنسان في حياة كريمة، والتحول الرقمي.

جذب المستثمرين

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نحن في حاجة إلى حقيبة وزارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن الصندوق يكون هدفه الرئيسي جذب المستثمرين، والتعاون مع الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية وأفريقيا، وهذا الأمر في حاجة إلى تشريع».

تشكيل هيئة للشباب الأفريقي

وأشار أحمد فتحي، إلى أن التنسيقية أوصت بتشكيل هيئة للشباب الأفريقي لنقل تجربة نجاح مشروع حياة كريمة لهم، وتنفيذها في دول أفريقيا من خلال الجهات المعنية، مشددًا على أن تبادل الخبرات من أهم أهداف المنتدى حتى يستفيد كل المشاركين.