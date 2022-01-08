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محمود مسلم

ضبط متهمين بالتعدي على فريق عمل مسلسل أثناء التصوير وإعادة الكاميرا

كتب:

الوطن
08:42 م | السبت 08 يناير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ألقت قوات الأمن في مديرية أمن الجيزة القبض على متهمين بالتعدي بالسب والقذف على فريق عمل أحد الأعمال الفنية في أثناء التصوير في الشارع، والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بالتصوير.

استغاثة من مخرج العمل

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

إعادة الكاميرا المستولى عليها إلى فريق التصوير

عقب تقنين الإجراءات، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وتم ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير المستولى عليها، وتسليمها لطاقم العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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