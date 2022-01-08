ضبط متهمين بالتعدي على فريق عمل مسلسل أثناء التصوير وإعادة الكاميرا

ألقت قوات الأمن في مديرية أمن الجيزة القبض على متهمين بالتعدي بالسب والقذف على فريق عمل أحد الأعمال الفنية في أثناء التصوير في الشارع، والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بالتصوير.

استغاثة من مخرج العمل

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

إعادة الكاميرا المستولى عليها إلى فريق التصوير

عقب تقنين الإجراءات، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة، وتم ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير المستولى عليها، وتسليمها لطاقم العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.