أسرة شهيد الرحمة تكشف كواليس مصرعه خلال إنقاذه قطة في 15 مايو «فيديو»

كشف شقيق شهيد الرحمة، المدعو «بلال. ع»، 27 عامًا، كواليس مصرع شقيقه صعقًا بالكهرباء خلال محاولته إنقاذ قطة من الصعق الكهربائي، وهي عالقة داخل كشك كهربائي في 15 مايو.

وقال شقيق الضحية لـ«الوطن»، أن بلال يعمل «أرزقي»، وفي ذلك اليوم، استيقظ مبكرًا كعادته وتوجه إلى عمله في «طائفة المعمار» بـ 15 مايو، وانتهى من التجهيزات اللازمة لعمله، ثم مر من أمام إحدى الفيلات الموجودة بالقرب من عمله، وألقى السلام على حارس الفيلا، وخلال مروره من أمام كشك الكهرباء الموجود على بعد أمتار قليلة من الفيلا، لاحظ وجود قطة عالقة داخل كشك الكهرباء، ولا تستطيع الخروج، فتوجه ناحيتها محاولا إنقاذها، وفجأة أصيب بصعق الكهرباء، وتوفي في الحال، كما تفحمت القطة أيضًا على حد وصف شقيق المتوفى.

تشييع جثمان الضحية

وأشار الى أن المئات من أهالي قريتهم بالمنيا، شيعوا جثمان بلال صاحب الـ 27 عامًَا إلى مثواه الأخير.

وأجرت «الوطن»، بثًا مباشرًا، من منطقة 15 مايو، ونقلت كواليس وتفاصيل واقعة شهيد الرحمة، الذي لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال محاولته إنقاذ قطة عالقة داخل كشك كهربائي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ لرجال الشرطة، يفيد بوفاة شاب صعقًا بالكهرباء، وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب يدعى «بلال عزيز راضي»، 27 عاما، داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة، وأنه تدخل لإنقاذ قطة عالقة داخل كشك كهربائي خشية تعرضها للصعق الكهربائي، ولقي مصرعه صعقا بالكهرباء خلال محاولته إنقاذها.

انتداب الطب الشرعي

كما انتقلت جهات التحقيق للمعاينة، وأمرت بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، والتحفظ عليها؛ تمهيدا لتفريغها للوصول لحقيقة الواقعة.