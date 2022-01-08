مفيد فوزي: الضحك عند عادل إمام مرتبط بالموقف مش شقلباظ وضرب على القفا

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الفنان عادل إمام أيقونة الضحك في زمنه، وسيظل الضحكة الصافية الأكبر، وهو ما لا ينتقص من الفنانين الراحلين سعيد صالح وسمير غانم، وذاك ردًا على سؤال للإعلامية ياسمين عز عن أكثر فنان من بين الفنانين الثلاثة الذي يتسبب في ضحكه.

وأضاف «فوزي» خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر: «الضحك عند عادل إمام إنه يعمل موقف مش يعمل شقلباظ، مش ضحك الضرب على القفا، ودلوقتي مفيش حد من الشباب بيضحكني».

عانيت كثيرا من كلام الناس

وفي سياق أخر، أكد مفيد فوزي أنه عانى كثيرًا من كلام الناس لكنه لم يلتفت إلى الخلف: «عشت حياتي كلها ببص قدامي ممسكا بقلمي الذي يعيش بين أصابعي، وأعتبره ونس العمر، عاش معي منذ أن كانت في الثامنة من عمري».

وواصل: «مفيش كتالوج للمصريين، وكلام الناس في الماضي كان هينا ولم يكن هناك شيئا من الأسرار والفضائح، بعكس كلام الناس اليوم الذي يتضمن ثقافة الفضائح والنميمة، ولعبت التكنولوجيا دورا شديدا في هذا الجانب».

كلام الناس في الماضي كان خفيفا على القلب

وتابع: «كلام الناس في الماضي كان خفيفا على القلب، لكن اليوم الزوج أصبح يفضح زوجته والعكس، وكل هذا يصبح علنا بأمر التكنولوجيا وهتكت أسرار الناس، ولم يكن كل ذلك موجودا في الماضي، والحياة الشخصية كانت عبارة عن همسات، مثل خلاف بين فنانة وأخرى، وسوء تفاهم بين فريد الأطرش وسامية جمال، أي أن الخلافات كانت تدور في لغة الهمس».