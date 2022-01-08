حبس «بائعة الهيروين في جنازة زوجها» بالغربية 4 أيام

قررت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطها أثناء تشييع جنازة زوجها، في مركز كفر الزيات، بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، وتبين أنها مسجل خطر، وصادر ضدها أحكام في قضايا إتجار في المواد المخدرة.

معلومات أجهزة الأمن عن المتهمة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت معلومات عن وجود المدعوة «ه . د» في العقد الثالث من عمرها، تقيم مركز كفر الزيات، ربة منزل، في أحد شوارع المدينة، وبحوزتها مواد مخدرة بهدف الإتجار فيها .

على الفور، تم التأكد من صحة المعلومات من ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتشكيل فريق بحث، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بحوزتها كمية من مخدر الهيروين، وذلك بهدف الإتجار فيها وتحقيق مكاسب وتربح غير مشروع.

هيروين في الجنازة

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن المتهمة جاءت من الإسكندرية صباح اليوم، وذلك من أجل حضور جنازة زوجها، وقررت توزيع المواد المخدرة عقب الانتهاء من تشييع الجنازة، وعثر في حقيبة اليد على كمية من مخدر الهيروين تقدر بنحو 10 لفافات الصغيرة من مادة الهيروين.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز كفر الزيات بالقبض على«هـ.د» في العقد الثالث من عمرها، ومقيمة بشارع السلخانة بدائرة المركز، وصادر ضدها عدد من الأحكام الجنائية وسبق اتهامها في العديد من قضايا الاتجار بالمخدرات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.