ليبيا: اجتماع فى سرت لتوحيد المؤسسات العسكرية

ترتيبات لترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب

كشف مصدر عسكرى عن لقاء مرتقب يجمع القائد العام المكلف للجيش الوطنى الليبى الفريق عبدالرازق الناظورى، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، فى مدينة سرت، وفق ما نقلته قناة «218» الليبية المقرّبة من الجيش الوطنى. وأضاف المصدر أن اللقاء، الذى كان مقرراً اليوم، يُناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، لافتاً إلى أن هناك ترتيبات جارية تهدف إلى ترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب، وفق ما أورده موقع الشرق السعودى.

ويُعد اللقاء هو الثانى بين الرجلين، إذ شهدت مدينة سرت، لقاءً فى 11 ديسمبر الماضى، تضمن مناقشة وضع الآليات والخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية والتشديد على حرمة الدم الليبى، وعدم الاحتراب الداخلى، ووحدة التراب الليبى، وتأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، إلى جانب التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور وعدم عسكرة الدولة، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، والثناء على الخطوات التى تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

«إيريني» تعترض سفينة تجارية بـ«المتوسط»

فى سياق آخر، اعترضت عملية «إيرينى» البحرية التى تشارك فيها قوات تابعة للاتحاد الأوروبى، إحدى السفن التجارية فى البحر الأبيض المتوسط، للتحقّق من وثائقها وفحصها، عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 2292، حيث فتح المفتشون الكثير من الحاويات المشتبه فى تحميلها بمواد غير قانونية.

وقالت «إيرينى»، إن عملية التفتيش لم تُسفر عن وجود أى شىء مشبوه، وسمح فى ما بعد للسفينة بالإبحار فى طريقها، مضيفة أن عملية التفتيش التى جرت فى ظروف جوية قاسية استغرقت خمس ساعات.