4 مسلسلات جديدة يبدأ عرضها الشهر الجاري.. تعرف عليها

تشهد الفترة المقبلة طرح مجموعة مختلفة من الأعمال الدرامية على المنصات الإلكترونية، والتي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب، وذلك بعد النجاح الذي حققته تجربة المسلسلات القصيرة على المنصات كان من بينهم «موضوع عائلي» للفنان ماجد الكدواني، و«بيمبو» بطولة أحمد مالك وويجز، وغيرهم من الأعمال.

- «القاتل الذي أحبني»

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل «القاتل الذي أحبني» للفنان هاني رمزي، الذي يعود للدراما بعد غياب، على منصة «TOD Tv»، أمس، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم من بينهم الفنانة سهير رمزي، بالإضافة إلى لقاء سويدان وصلاح عبدالله.

- «الفرح فرحنا»

تنطلق اليوم أول حلقات المسلسل الكوميدي «الفرح فرحنا» للمخرج معتز التوني على منصة «شاهد VIP»، ويشارك في بطولته أوس أوس، ميرنا جميل، محمد ثروت وويزو، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، عمر كمال، زاب ثروت بالإضافة إلى حمو بيكا.

- «الجسر»

مسلسل «الجسر» يجمع في بطولته نيللي كريم وعمرو سعد ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث المسلسل حول رجل يحاول العبور برفقة نجله إلى بر الأمان بعد ما قامت الحروب بتدمير العالم، ليجد نفسه في مواجهة الخطر والموت. تدور أحداث المسلسل في 6 حلقات، ومن المقرر أن يبدأ عرضه على منصة «شاهد VIP» في 11 يناير الجاري.

- «البحث عن علا»

تعود الفنانة هند صبري إلى شخصية علا عبد الصبور التي قدمتها سابقا في مسلسل «عايزة أتجوز»، مرة أخرى في مسلسل «البحث عن علا»، والذي سيبدأ عرضه على منصة «نتفليكس» في 3 فبراير المقبل.

ويتناول المسلسل المكون من 8 حلقات رحلة «علا» في اكتشاف هويتها بعد الطلاق، ويشارك في بطولة المسلسل هاني عادل، سوسن بدر ومحمود الليثي، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي.