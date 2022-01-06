إحالة شاب لـ«الجنايات» في المنصورة: نشر صورا خارجة لفتاة انتقاما منها

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة المنصورة الكلية، عامل بناء إلى محكمة جنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفلة من غير قوة أو تهديد بأن تمكن من ‏تجريدها مما يستر عورتها والاستحصال على صور لها على هيئتها هذه وقيامه ‏باحتضان ‏جسدها إليه، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وذلك إثر علاقة عاطفية بينهما وبعد رفض أسرتها خطبتها لها نشر صورها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

الشاب ينشر الصور لإجبار والد الفتاة على خطبتهما

وجرت إحالة المتهم «عبد الفتاح ع. ا.»، 19 سنة، عامل بناء ومقيم بقرية كفر سعفان ‏مركز محلة دمنة‎، وذلك لأنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز محلة دمنة محافظة الدقهلية ‏هتك عرض المجني عليها الطفلة «فاطمة ف.» من غير قوة أو تهديد وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات، وهدد المجني عليه والد الطفلة «ف. ع.» بإفشاء الأمور المتحصل عليها من ‏الجريمة لحمل والد الطفلة على التنازل عن القضايا المحررة قبله، و على النحو المبين ‏بالتحقيقات.‏

اتهامات للشاب بعد نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي

ووجهت إليه اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة «فاطمة ف.»، ‏بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورة شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وعلى ‏النحو المبين بالتحقيقات، وأذاع في غير علانية الصور المتحصل عليها للمجني عليها وكان ذلك ‏بغير رضاء صاحبة الشأن المجني عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي «واتس أب - ‏فيس بوك» على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد «ف. ع.» والد الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على إثر نشوب خلاف فيما بينه ‏والمتهم لتعرضه الدائم لابنته ولرفضه ارتباطه بها، فقام بنقل صور خاصة بالطفلة حال كونها ‏مجرده مما يستر عورتها والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية معها مهددا إياه شفاهة ‏بنشرها لحملة عن التنازل عن القضايا المحررة قبله.

وشهدت المجني عليها في أقوالها، بأنه على أثر ارتباطها بالمتهم بعلاقة عاطفية فقام بالتحصل ‏منها على صور خاصة بها حال كونها مجرده مما بستر عورتها وما إن نشب بينهما خلاف على إثر تعرضه الدائم لها ورفض والدها ارتباطه بها وإقامة قضايا ضده، فقام بتهديد والدها بنشر ‏الصور الخاصة بها لحمله على التنازل عن المحاضر المحررة ضده. ‏

وأثبت تحريات رئيس فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا صحة الواقعة ‏على نحو ما شهد به الوالد وابنته، وقيام المتهم بتهديدهما شفاه بإفشاء الصور الخاصة بالأخيرة، والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية مع الطفلة، ونقل تلك ‏الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «واتس أب» لإرغام والد الطفلة عن التنازل عن ‏المحاضر قبله، وأعزي قصد المتهم نقل الصور الخاصة بالطفلة إلى التنازل عن تلك القضايا.‏