الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر مستجدات حالة طقس اليوم الأحد، وأبرز الظواهر الجوية التي يشهدها، مبينة ذلك بخرائط من الأقمار الصناعية تظهر أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

كتلة جوية مختلفة الخصائص على شمال البلاد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم ينقسم إلى أجواء مختلفة، حيث يتأثر شمال البلاد بكتلة جوية مختلفة الخصائص تماما عن سيناء وجنوب البلاد من حيث درجة الحرارة وسرعة الرياح والأمطار.

العظمى بالقاهرة 16 درجة

وأشارت إلى أن شمال البلاد يتأثر برياح جنوبية غربية نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويزيد هذا النشاط الإحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة لتسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

أمطار وسيول على الصعيد وسيناء

وأفادت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن سيناء ومحافظات جنوب البلاد ومصر الوسطى يمر عليها غطاء سحابي تدعمه رطوبة سطحية حيث من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة الشدة على الصعيد «خاصة مصر الوسطى»، وتمتد هذه الأمطار إلى سيناء لتزداد شدتها وتصل إلى حد السيول خاصة على المرتفعات.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على البلاد، كالتالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 15 08

سيوة 15 06

بورسعيد 17 09

دمياط 17 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 15 0

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 25 16

رأس حدربة 25 15