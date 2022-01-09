 مدير قصر العيني: هدفنا تحسين المنظومة الطبية وتقديم خدمة متميزة

قال الدكتور حسام صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات قصرالعيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، إن هناك خطة يتم العمل عليها حاليًا لتطوير «قصر العيني القديم»، تهدف إلى تحسين المنظومة الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال إيجاد مسارات طبية سريعة تهتم بتقديم الخدمة الشاملة لكل مريض، بدءاً من دخوله للمستشفى و حتى خروجه وتماثله للشفاء.

إعادة مستشفى الباطنة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخطة تشمل تكويد الخدمة الطبية المتعلقة بقياس جودتها، وكذلك قياس مدة الإقامة له، وأبرزها تقليل مدة ومتوسط «دوران» حجز السرير لكل مريض لتصل لـ 4 أيام كحد أقصى بدلاً من 8 أو 9 أيام، لافتا إلى أن المسارات الطبية تتمثل في الضوابط الطبية لعلاج الأمراض المختلفة، والتعامل مع الطبيب والتمريض.

وتابع مدير مستشفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن قصر العيني نجح الفترة الماضية في إعادة مستشفى الباطنة التي كانت مخصصة للعزل لحالات كورونا إلى ما كانت عليه في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى، مشيرًا إلى أنه لا توجد لها أهمية في تخصيصها عزل مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك قسم 6 بالمستشفى تم تخصيصه لعزل المصابين بكورونا.

جهاز«إيكموا» بديلا عن الرئة

وأكد، أن قصر العيني من الأماكن الطبية المتميزة و الفريدة في مصر التي تمتلك جهاز «إيكموا»، موضحاً أن قصر العيني نجحت في استخدامه بديلاً للرئة في حال عدم القيام بمهامها للمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة للاستعانة بفريق متخصص من الأطباء المتميزين في التعامل مع الجهاز برئاسة الدكتور أكرم عبدالبارئ.

وأشار إلى، أن قصر العيني يمتلك العديد من الخبرات والقدرات العلمية التي تؤهله للتعامل مع أي جائحة أو طوارئ، كاشفًا أن تكلفة تجهيز «إيكموا» لعلاج المريض تصل لـ 750 ألف جنيه للمريض الواحد.