أسماء 5 متوفين و9 مصابين في حادث تصادم «تريلا» بميكروباص بالفيوم

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم مروع، وقع صباح اليوم الأحد بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل «تريلا»، والأخرى ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كمين «الروس» بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تسببت في حجب الرؤية على الطريق.

وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

أسماء المتوفين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين، وجميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف، وهم عبده سالم محمد سالم، 47 سنة، وأحمد محمد راضي، 25 سنة، ومصطفى محمود نادي، 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز، 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم، 47 سنة، وجرى نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة لحين إصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث لذويهم لدفنها في مقابر أسرهم بمحافظة بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر حادث تصادم مروع بين سيارتين، عن إصابة كل من أيمن سيد محمد، 49 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودي، 20 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سعد محمد، 40 سنة، بكدمة بالصدر، ومحمد فوزي فهمي، 45 سنة، بكسور مضاعفة بالساقين، ومحمد فوزي فهمي، 45 سنة، باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب، 39 سنة، باشتباه بارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ورمضان محمد حسن، 58 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، ورمضان عيد عبد العظيم، 54 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ، وجمعة فوزي مصطفى، 50 سنة، باشتباه كسر بالفقرات الصدرية.

9 سيارات لنقل الجثامين والمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بواسطة 9 سيارات إسعاف في نقل المصابين والمتوفين للمستشفى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.