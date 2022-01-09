موجة طقس سيئ تضرب الغربية و494 معدة جاهزة لشفط مياه الأمطار المتوقعة

شهدت مراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، استمرار موجة الطقس السيىء، والتي تمثلت في انتشار الشبورة المائية والصقيع، وهبوب الرياح والعواصف الترابية الباردة خلال 24 ساعه الأخيرة.

صقيع ورياح محملة بالأتربة

ورصدت «الوطن» لحظات هبوب الرياح والعواصف الترابية المحملة بالأتربة، والتي تسببت في انتشار موجة من الصقيع وشيوع الشبورة المائية والضباب على كل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز ومدن «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، و«طنطا - كفرالشيخ»، و«المحلة - كفرالشيخ»، وذلك ضمن موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

ارتباك حركة النقل والمواصلات بسبب الشبورة

كما انتشرت الشبورة على الطرق الفرعية المطلة على ضفاف نهر النيل والترع والأراضي الزراعية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«سمنود - المحلة»، و«السنطة - زفتى»، و«زفتى - طنطا»، و«كفرالزيات - طنطا»، و«قطور - المحلة»، وغيرها.

وتسبب شيوع الشبورة المائية في ارتباك وتعطل حركة النقل والمواصلات نسبيا بكل الطرق المذكورة، ما ترتب عليه الدفع بلجان مرورية لتأمين أرواح وحياة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

رفع حالة الطوارىء

في المقابل، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات لرفع حالة التأهب والطوارىء القصو لتأمين أرواح وحياة المواطنين، أثناء موجة الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية .

كما حذر ديوان محافظة الغربية قائدي السيارات والدراجات النارية من السفر والتحرك خلال السفر في الساعات الأولى من الصباح، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة والأشجار الضخمة.

وكشف محافظ الغربية أن 494 معدة وسيارة مسح وشفط مياه جاهزة لمواجهة تقلبات الطقس وهطول الأمطار المحتملة، فضلا عن الدفع بفرق صيانة للتأكد من سلامة غطاسات وبالوعات الصرف الصحي بكل أنفاق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.