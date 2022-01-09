«شاويش» بني سويف تتشح بالسواد لفقدان 5 من أبنائها بحادث تصادم بالفيوم

سادت حالة من الحزن الشديد قرية «شاويش» التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، عقب وصول خبر وفاة 5 من أهالي القرية، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل «تريلا» قبل كمين «الروس» بالطريق الصحراوي الغربي.

أهالي القرية: الضحايا صلوا الفجر وسافروا لعملهم

وقال شريف عيد، أحد أهالي القرية، إن الضحايا الخمس خرجوا من القرية عقب أدائهم صلاة فجر، اليوم الأحد، واستقلوا سيارة ميكروباص متوجهين إلى عملهم بالقاهرة، وفوجئنا بتواصل زملائهم معنا يخبروننا بأنهم تعرضوا لحادث سير بالطريق الصحراوي الغربي ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

وأضاف أن الضحايا الخمسة يعملون في مكان واحد بمديرية الإسكان، وينتمون لمعظم عائلات القرية وتوابعها، ومن ثم سادت حالة من الحزن الشديد على الجميع، واتشحت نساء القرية بملابس الحداد، حزنًا على رحيل 5 من أبنائها، لافتًا إلى أنه يقوم حاليًا بمعاونة أهالي القرية في إنهاء اجراءات تصريح دفن جثامين الضحايا.

حادث مروع بصحراوي الفيوم الغربي

وكان الطريق الصحراوي الغربي، شهد، صباح اليوم الاحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نقل "تريلا" بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين الروس بدائرة محافظة الفيوم، نتج عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 أخرين، نقلتهم سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم إيداع جثث الضحايا الخمسة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وهم: عبده سالم محمد سالم 47 سنة، وأحمد محمد راضي 25 سنة، ومصطفي محمود نادي 47 سنة، وعرفة عبد الحليم عبد العزيز 45 سنة، وجمال محمد عبد الحكيم 47 سنة، جميعهم يقيمون قرية شاويش بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف.

والمصابون هم أيمن سيد محمد 49 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري وإصابة بالعمود الفقري، وسعد سيد سعودي 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات، وأحمد سعد محمد 40 سنة، مصاباً بكدمه بالصدر، ومحمد فوزي فهمي 45 سنة، مصاباً بكسور مضاعفة بالساقين، ومحمد أحمد قرني 55 سنة، مصاباً باشتباه إصابة بالضلوع، وعادل أحمد عبد التواب 39 سنة، مصاباً باشتباه الارتجاج وكدمات، ورمضان عيد عبد العظيم 54 سنة، مصاباً باشتباه بالارتجاج، وجمعه فوزى مصطفي 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات الصدرية وجميعهم مقيمون بمحافظتي بني سويف والفيوم.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما طلبت النيابة تقرير مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصاريح دفن المتوفين.