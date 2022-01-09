رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار شرم الشيخ لاستقبال وفود منتدى الشباب

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المرافق والهيئات في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم المقرر عقده غدا الاثنين ولمدة ثلاث أيام.

وقال إنه جرى منع الإجازات في كل المرافق الحيوية ومجلس المدينة والمستشفيات وهيئة الإسعاف طوال فترة المنتدى، موضحاً أن مطار شرم الشيخ تجمل مثل المدينة وأصبح جاهزا لاستقبال الوفود المشاركة، من خلال تعليق لافتات المنتدى في كل أرجاء المطار، لاستقبال المشاركين في المنتدي فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الجاري.

زيادة أعداد العاملين في المطار

وذكر المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار شرم الشيخ، وزيادة أعداد العاملين لتسهيل عمليات الوصول، موضحا أن الفريق محمد منار وزير الطيران المدني قرر تشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم.

وأشار إلى تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وفود المنتدى وتجهيز صالونات للضيافة في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، وتعقيم الوافدين إلي المطار مع التأكيد علي حصولهم علي شهادة الحصول علي اللقاح أو تحليل «PCR».

احتفالات على هامش المنتدى

قال محافظ جنوب سيناء أنه جري التنسيق لإقامة احتفالية للوفود المشاركة في المنتدي حيث جري التنسيق مع وزارة الثقافة لإقامة عروض وفقرات فنية للوفود المشاركة، وقال إنه جرى إعداد مسرح كبير وخيمة لإقامة الحفل النهائي للمؤتمر.

وأوضح، أنه جر التأكيد من توافر الخدمات الطبية داخل وخارج قاعة المؤتمرات، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفي شرم الشيخ الدولي.