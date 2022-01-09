السكة الحديد: اندلاع حريق في جرار قطار على خط (منوف - طنطا)

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن اندلاع حريق محدود داخل أحد جرارات القطارات العاملة على خط (منوف - طنطا)، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات على خط منوف لمدة وصلت إلى 20 دقيقة، مشيرا إلى أنّ الحريق نشب في الجرار رقم 3168 والقائم برحلة القطار ركاب رقم 537 على خط (القاهرة - منوف - طنطا).

السيطرة على حريق محدود بأحد جرارات القطارات بخط منوف

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جرت السيطرة على حريق الجرار الذي لم يسفر عن أي إصابات، حيث فوجئ السائق بتصاعد الأدخنة من داخل الماكينة، ثم اندلاع النيران، الأمر الذي أدى إلى توقف قطار السكة الحديد بين محطتي كمشوش ومنوف، وإبلاغ المراقبة المركزية بنشوب الحريق لحجز القطارات، خاصة أنّ خط منوف من الخطوط المفردة.

حريق جرار قطار منوف بسيط ولا إصابات

ولفت المصدر، إلى أنّ حريق الجرار رقم 3168 والقائم برحلة القطار ركاب رقم 537 على خط (القاهرة - منوف - طنطا) بسيط وتم التعامل معه في الحال، ولم يسفر عن أي إصابات بين الركاب، مؤكدا أنّ الحركة ستعود خلال دقائق معدودة إلى طبيعتها، ومشروعات تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية مستمرة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري.