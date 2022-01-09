تعليمات جديدة بشأن القطارات الروسية.. عربات للبوفيه وغرامات ضد الباعة

أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، صباح اليوم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمواجهة الأمطار والسيول، والتقلبات الجوية، لتأمين حركة القطارات وقت تساقط الأمطار، من خلال تخفيض سرعات القطارات ونشر فرق الصيانة بالمحطات للتعامل مع الأعطال الفنية المفاجئة الناتجة عن الأمطار وإصلاحها فورا وإجراء صيانات القطارات بشكل دوري.

تركيب عربة بوفية لحماية القطارات الروسية من الخلف

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة أصدرت تعليمات جديدة بشأن القطارات الروسية، من بينها أن يكون القطار الروسي 12 عربة، منها 10 عربات مخصصة للركاب، وعربتا بوفيه، واحدة تكون آخر القطار لحمايته من الخلف حال وقوع حوادث القطارات من الخلف، لحماية الركاب، منوها إلى أن تعليمات الهيئة سيتم تنفيذها بدءا من يوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري.

منع الباعة الجائلين من التجول داخل القطارات الروسية

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من ضمن التعليمات الجديدة، منع تجول الباعة الجائلين داخل القطارات الروسية، وتطبيق غرامات فورية عليهم حال تواجدهم داخل القطارات، وخاصة القطارات الروسية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم وصول 22 عربة قطار روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة نهاية يناير الجاري.

إجراءات رادعة ضد الباعة الجائلين داخل القطارات

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن القطارات الروسية الجديدة ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ إجراءات رادعة ضد الباعة الجائلين داخل القطارات، حال تواجدهما.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ خطط تطوير شاملة، بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات.