أستاذ بترول: 2021 شهد انخفاضا في استهلاك وواردات الوقود

شهدت السنوات الماضية انخفاضا كبيرا في واردات واستهلاك الوقود والمواد البترولية، خاصة خلال عام 2020 والعام الماضي 2021، حيث إن هناك انخفاضا في الواردات من المواد البترولية، خاصة في ظل تنامي استخدام الوقود المتجدد والغاز الطبيعي.

وشهدت مصر تحقيق جدوى اقتصادية كبرى من خلال توفيرها للأموال الخاصة باستيراد المنتجات البترولية من الخارج، خاصة في ظل تنامي جهود الدولة للسعي نحو زيادة الإنتاج المحلي من خلال إنشاء مشروعات تكريرية جديدة وغيرها، وهو ما سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الأموال للعديد من الأعمال الأخرى.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن معدلات الاستهلاك المحلي للبنزين انخفضت، خاصة خلال عام 2020 إلى 6.6 مليون طن سنويا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من ظروف طارئة، وهو يعني انخفاض الاستهلاك المحلي للبنزين بقية 400 ألف طن من البنزين، مقارنة بعام 2019، كما أن مشروعات الدولة للاتجاه إلى إحلال السيارات المتقادمة وتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط من خلال المبادرات بدلا من البنزين زاد بشكل كبير من أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي كوقود لها بدلا من البنزين.

توصيل الغاز للمنازل في «حياة كريمة» ساهم في خفض استهلاك البوتاجاز

وأضاف أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن قرى «حياة كريمة» ساهم في زيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز وهو ما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات استيراد البوتاجاز من الخارج.

وأشار إلى أن مصر استطاعت خفض نسب الاستيراد من خلال العمل على حملات لترشيد الاستهلاك، وفتح العديد من المشروعات القائمة على إنتاج المواد البترولية، وكذلك السعي لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023 من خلال التوقف عن استيراد المواد البترولية بشكلها النهائي كالبنزين والسولار.