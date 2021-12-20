إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان

شهد الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتحديدا بالكيلو 90، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي في المستشفى.

الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، ما أسفر عن إصابة 10 اشخاص بشكل مبدئي، حيث لم يتم تحديد عدد المصابين حتى الآن، وجاري نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان؛ توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

عامل يحاول إنهاء حياته

وفي سياق آخر، شهدت مدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، محاولة عامل إنهاء حياته عن طريق ذبح نفسه، لكن الجيران أبلغوا الإسعاف على الفور، وتم تحويله إلى المستشفى، وتبين أنه على قيد الحياة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بإصابة عامل حاول إنهاء حياته عن طريق ذبح نفسه بمدينة السباعية في مركز ادفو، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك لقرب المسافة وخاصة أن حالته خطيرة، وتبين أنه مريض نفسي يعمل منجد، مستأجر شقة سكنية في المدينة سالف الذكر، لكنه من محافظة الإسكندرية.