حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء التجديد دائما وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثير فهم مثقفون.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية أو مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الشمس في منزل الحب تعدك بالسعادة العاطفية وتعبر بجرأة عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.