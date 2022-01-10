حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان، أنّه دائمًا ما يهتم بالجمال الخارجيّ فقط؛ إذ يتجاهل الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على القيود واهتم بدقة أدائك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس بمربع برجك.. حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.