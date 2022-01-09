حظك اليوم برج الميزان الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مواليد برج الميزان إلى اللقاءات الاجتماعية؛ فهم معرفون بمحادثتهم اللطيفة والودودة مع الآخرين؛ مليئة بالمزاح والأفكار الإبداعية، كما يستطيع إلهام الآخرين بحماسته وحيويته.

وتستعرض «الوطن» لمتابعيها في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

حاول اليوم، السيطرة على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

ينصحك الفلك بالتحكّم في العصبية، وتجنّب الاختلاف مع شركاء حياتك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.