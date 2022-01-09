حظك اليوم برج العقرب الأحد 9-1-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج العقرب من الشخصيات التي تحب المفاجآت والهدايا، وهي تحمل له قيمة معنوية كبيرة، وبالرغم من ذلك فهو يعشق الخروج لقضاء وقت مميز مع الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن» لمتابعيها في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل العمل يدفعك للقيام بواجبك بكل نشاط، وتبدي اليوم مهارة وإتقانا، وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

رغم الضغوط.. تستمتع اليوم بوقتك مع من تحب، وتقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه، وتُحسن توظيف جهودك وتنظيم وقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.