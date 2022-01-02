محافظ جنوب سيناء عن الأمطار الغزيرة: نواصل العمل دون نوم

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عمليات إزالة تراكمات المياه بسبب الأمطار، إذ تسببت الأمطار في غلق بعض الطرق، وغرق أحد مواقف الأتوبيسات وتحوله إلى «بحيرة من المياه» بسبب الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها المحافظة، بدءا من الساعة 5 عصرًا أمس وحتى الساعة الواحدة منتصف الليل، إذ وعد المحافظ المواطنين بإزالة المياه منها نهائيًا اليوم.

«فودة»: جميع المعدات متوفرة.. والحماية المدنية تبذل جهدًا كبيرًا

وأضاف «فودة»، خلال تصريحات لقناة «exra news»، أنَّ الطريق الذي أُغلق نتيجة هطول الأمطار لن يُسبب أي مشكلات، لوجود طرق بديلة، مثل الطريق الأوسط وطريق السلام، موضحًا أنَّ جميع المعدات متوفرة، كما أن الحماية المدنية تبذل جهدًا كبيرًا لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

نواصل إزالة المياه منذ أمس

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنَّ الحماية المدنية تشارك في رفع المياه، منذ هطول الأمطار أمس في الساعة الخامسة مساءا، إلى جانب رجال إدارة المدنية وهيئة المرور، مؤكّدًا أن الجميع يواصل العمل منذ أمس دون نوم.