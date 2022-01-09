«صاحب البيت أصبح ضيفا».. الظهور الأخير لوائل الإبراشي على شاشة برنامجه

حزن كبير خيَّم على الوسط الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم، وذلك عن عمر ناهز 58 عامًا، بسبب تأثره بمضاعفات فيروس كورونا، بعد أن ظل مصابًا بالوباء لأكثر من عامٍ كامل، حتى جاء موعد الرحيل وغاب عن الدنيا منذ قليل تاركا ألما كبيرًا في قلوب محبيه.

لعل آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي كان مع الإعلامي يوسف الحسيني والذي تحدث خلاله عن حالته الصحية، ولكن المرة الأخيرة التي ظهر فيها على شاشة برنامجه «التاسعة» على القناة الأولى، أصبحت ذكرى مؤلمة لمحبيه وذويه، يتذكرون صوته خلالها حينما كان في أول فترة إصابته بالمرض.

اللقاء الأخير لـ وائل الإبراشي في برنامجه «التاسعة»

في تلك الحلقة التي عرضت بتاريخ 24 من ديسمبر عام 2020، ظهرت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، وحسام الدين حسين وهما يقدمان البرنامج عوضًا عن الإعلامي المصاب آنذاك، ولكن بعد قليل من وقت الحلقة طلب الثنائي أن يتحدثا إلى الإبراشي عبر الهاتف من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد المسحة.

وبعد دقائق، دخل «الإبراشي» هاتفيًا مع الثنائي وحياهما بطريقته المعتادة، وقال «شعرت بأعراض الإنفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها»، مضيفًا أنه أجرى تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا، «الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكل ما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائمًا على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير، ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدا وخاصة مع كورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية».

واختتم حديثه في أول تعليق له على إصابته بكورونا والأخيرة خلال برنامجه التاسعة: «صحيح أنها تبعدنا عن عملنا وقضيتنا وشغلنا اليومي، والمرتبط بالأحداث اليومية، ومن الصعب أن ينسلخ الشخص عنه، لكن إن شاء الله هتابع».

لم يكن الإعلامي الراحل يعلم أنه سيحل ضيفًا للمرة الأخيرة على برنامجه، ولن يجلس أمام كاميراته مرة أخرى، صاحب البرنامج الذي بدأه منذ الانطلاقة الجديدة للتليفزيون المصري، أصبح في النهاية ضيفًا عليه بمكالمة تليفونية، جسدت آخر ظهور له عبر «التاسعة»، ليرحل الإبراشي في صدمة كبيرة لكل من حوله.