خالد فتوح ناعيا وائل الإبراشي: شخصية مرموقة وهيسيب فراغ كبير جدا

نعى خالد فتوح عضو مجلس نقابة الإعلاميين، الإعلامي وائل الإبراشي الذي وافته المنية منذ ساعات عن عمر ناهز الـ58 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، قائلا: «البقاء لله لأسرة الصحافة المصرية وأسرة صاحبة الجلالة والإعلام المصري كله، فقد فقدنا شخصية مرموقة ومحترمة أثرت الحياة المصرية والإعلامية بالكثير من الملفات المهمة والموضوعات الوطنية».

وأضاف فتوح، خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»: «كنت أكون بجوار الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عندما كان يتحدث إلى الإبراشي يوميا حتى يطمئن عليه، كما زاره في المستشفى أكثر من مرة، وكنا نتابع حالته الصحية دوما، وهيأنا نفسنا لعودته إلى مكانه الطبيعي حتى نشاهد ملفاته الساخن التي كنا نستمتع بها».

وتابع عضو مجلس نقابة الإعلاميين: «هيسيب فراغ كبير جدا، نتمنى إن أهله يتحملوا هذا الخبر بنوع من الصبر، لأن المصيبة كبيرة والحزن هيفضل فترة طويلة عشان نستوعب ما حدث اليوم».

معاناة مع المرض

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.

وكان الإبراشي، متواجدا في المستشفى منذ قرابة 8 أشهر، وأن أمنيته الأخيرة كانت العودة للشاشة مرة أخرى، لكن حالته الصحية كانت «صعبة جداً».

نعي «المتحدة» لـ الإبراشي

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي والذي توفي منذ قليل بعد صراع مع وباء كورونا امتد لأكثر من عام، وأدى لإصابته بتليف في الرئة انتهى بوفاته. ‎

وتقدمت «المتحدة» والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقبل شهر مضى، ترك وائل الإبراشي رسالته الأخيرة لجمهوره من خلال «الوطن»، وقال الإعلامي إنه بصحة جيدة، بعدما تداولت أنباء آنذاك عن تدهور حالته الصحية، ليطمئن جمهوره عليه بعد الشائعات التي طاردت اسمه.