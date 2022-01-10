«الوطن وأغنية الطفل» صالون يستهدف طلاب الابتدائية والإعدادية الأربعاء

في إطار التعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، يستكمل المركز صالون الأربعاء «في محبة الوطن»، تحت عنوان «الوطن وأغنية الطفل»، حيث يستأنف الصالون فعالياته بشكل أسبوعي بعد توقف لفعاليات في العام الماضي بسبب كورونا.

وأوضح الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل لـ«الوطن» أن الصالون يستهدف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، في المناطق المحيطة بالحديقة الثقافية، إذ يتم تنظيم رحلات مدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى الحديقة الثقافية ليتمكن الطلاب من حضور الصالون والاستفادة والاستمتاع بالفقرات المتنوعة التي نقدمها بشكل أسبوعي، وفي كل مرة يناقش الصالون موضوعا جديدا من عدة زوايا.

تفاصيل صالون محبة الأوطان

يُشارك في الندوة كلٌ من الشاعر رجب الصاوي، والدكتور محمد منصور محمد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والفنان وائل عوض، ويدير الندوة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وعلى هامش الندوة تُقام العديد من الفقرات الفنية منها فقرة الأراجوز، وورش فنية، ويُقام معرض لرسوم الأطفال، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 من العاشرة والنصف صباحًا بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري السيدة زينب.

وفي سياق آخر يستعد المركز القومي لثقافة الطفل للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والذي ينطلق في 26 يناير الجاري ويستمر حتى 7 فبراير المقبل.

أنشطة المركز القومي لثقافة الطفل

ويقدم المركز عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للمعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، حيث يشارك المركز بنحو 30 عنوانا في المعرض المقبل، بجانب المعرض الدائم الموجود ضمن قطاعات وزارة الثقافة، وفي صالة عرض قطاعات الوزارة، وسيتم بيع الإصدارات من خلال صندوق التنمية الثقافية، وسيكون هناك تخفيض على كتب الأطفال بنسبة 50% لتشجيع الأطفال على شراء الكتب وقراءتها.