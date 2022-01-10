استكمال محاكمة المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في دار السلام بعد قليل

تعقد محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 3 متهمين، في قضية سرقة مواطن بالإكراه في منطقة دار السلام.

تحقيقات النيابة العامة

وكان قد جاء في نص تحقيقات النيابة، أنَّ المتهمين سرقوا أوراقًا هامة مملوكة للمجني عليه بالإكراه، إذ وضع المتهمون وهم: «أ.س» عامل، و«م.أ» وتعمل كوافيرة، «ب. م» ويعمل سائق، بمخطط إجرامي محكم تنفيذه، وبدأته المتهمة الأولى بالتواصل عبر الهاتف المحمول مع المجني عليه مدعية أنها خادمة بالأجرة، فأبدى موافقته على حضورها لمسكنه.

تكميم فم المجني عليه وسرقته بالإكراه

وكشفت تحقيقات النيابة أيضًا، أنَّ المتهمة الأولى استقلت سيارة باقي المتهمين، وعند وصولها لمنزل المجني عليه، هاتفته كي يستقبلها، وفي ذلك الوقت حاول المتهم الثالث إلهائه حتى يختبئ المتهم الثاني ببهو المنزل، وعند دخول المجني عليه المنزل انقض عليه المتهم الثاني باستخدام سلاح أبيض «سكين»، ثم كمم فمه وأجبره على الدخول لمسكنه، وبعدها استولوا على المسروقات التي تمّ توضيحها بنص التحقيقات.

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خطة إجرامية لسرقة مواطن في دار السلام

وكشفت تحقيقات النيابة، أنَّ المتهم الثاني كان بحوزته سلاح أبيض «سكين» مخالف قانونيًا وأشهره في وجه المجني عليه، بعد ادعاء المتهمة الأولى بأنّها خادمة، تبحث عن عمل بالأجرة، الأمر الذي جعل المجنى عليه يوافق على حضورها.

وحسب التحقيقات، «بالفعل حضر ولكن برفقة المتهم الثالث الذي حاول مماطلته، لكي يتمكن المتهم الثاني من دخول البيت وما أن دخل المجني عليه منزله حتى تفاجأ بالمتهم ينقض عليه ويشهر في وجهه السلاح الأبيض، ثم وضع لاصق على فمه لضمان عدم استغاثته بأحد، وفور دخول المتهمين إلى مسكن المجني عليه، كبلاه وهدداه واستوليا على المسروقات».