كل ما تريد معرفته عن عقوبات الغش في امتحانات الجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مع الالتزام بقرارت مجلس الوزراء بشأن منع غير الملقّحين ضد كورونا من دخول الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الجامعة، كما جرى التشديد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الطلاب الغشاشين.

وأوضحت الجامعات أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وحالات الغش التي ضُبطت لا تتعدى أصابع الأيدي في الكلية الواحدة.

الجامعات: منع استخدام الهواتف أو الأوراق داخل الامتحانات

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن خطوات إحالة الطالب الغشاش والعقوبات التي توقع عليه، وفقا لما كشفته مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يلي:

- ممنوع على الطلاب اصطحاب السماعات والهواتف والأوراق داخل لجان الامتحانات.

- سحب ورقة الإجابة من أي طالب يظبط وهو يحاول الغش، سواء جماعيا أو إلكترونيا.

- حال ضبط الطالب متلبسا بالغش سواء جماعي أو إلكتروني أو بالمذكرات، تُسحب ورقة الإجابة ويحرر محضر بتفاصيل الواقعة.

- إلغاء امتحانات الطالب المشاغب وتحرير محضر غش وإحالته إلى مجلس تأديب.

عقوبات الطلاب الغشاين

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي، العقوبات التي يتم توقيعها على الطلاب الغشاشين في الامتحانات، وفقا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية رقم 49 لسنة 1972، موضحة أنّ العقوبات تكون وفقا لما يقره مجلس التأديب بحسب نتائج التحقيقات.

وتابعت المصادر أنّ العقوبات تختلف وفقا لحيثيات كل واقعة وملابساتها، وتتمثل في حرمان من مادة واحدة أو 2 أو 3، أو تكون العقوبة حرمان من امتحانات مواد تيرم كامل، أو الفصل النهائي في بعض الوقائع، مؤكدة أنّ مواد قانون تنظيم الجامعات رادعة لمواجهة ظاهرة الغش بأنواعها.